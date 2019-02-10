Науковці з'ясували, як плітки впливають на соціальні зв'язки

Обговорювати інших позаочі не завжди шкідливо. Дані досліджень учених свідчать про те, що пліткарство вплинуло на природний відбір серед наших предків.

Італійські фахівці з'ясували, що рівень окситоцину, гормону довіри, підвищується після обговорення інших людей. Під час експерименту вчені спровокували попліткувати добре знайомих між собою дівчат. Учасниці досліджень говорили про передбачувану вагітність загальної приятельки. У них взяли проби слини і попросили заповнити анкети.

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Аналіз слини показав, що потужний викид окситоцину вироблявся при обговоренні пліток. Через розмови про чужі таємниці змінився гормональний фон.

Плітки підвищують рівень гормону довіри

Біохімічна реакція організму, як вважають автори роботи, свідчить про те, що в еволюції людини плітки грають важливу роль. Задоволення від обміну секретами і спілкування впливало на життя предків. Вони таким чином підтримували довіру між собою, у великих групах встановлювали неформальні правила життя.

Схильність до обговорювання інхиш, як стверджують фахівці, не залежить від статі і віку. І жінки, і чоловіки, поширюють чутки, а діти вчаться цьому ще до школи.

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