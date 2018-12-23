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Знайдено планети із коштовного каміння

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Всі три планети належать до типу суперземель - фото 1
Всі три планети належать до типу суперземель / Jewellery Mag

Астрономи знайшли космічні скрині скарбів – новий клас планет, що містять дуже багато елементів, з яких складаються сапфіри і рубіни.

Наразі вчені знайшли тільки три планети, на яких імовірно багато коштовностей.

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Перша – HD 219134 b, знаходиться в 21 світловому році від Землі, в сузір'ї Кассіопеї. Друга планета 55 Cancri e і розташована на відстані 41-го світлового року. Третя, WASP-47 e, найбільш віддалена – в 870 світлових роках від нашої планети.

Всі три планети належать до типу суперземель – щільні планети, як Земля і Марс, з високою часткою каменів, металів або їх поєднань, тільки значно більші (але все ж менші за Нептун). Ці планети обертаються навколо місця свого утворення і мають зовсім інший склад ніж у планет Сонячної системи. Наприклад, ядро ​​Землі складається з залізо-нікелевого сплаву, а ядра цих планет багаті кальцієм і алюмінієм. Це збільшує ймовірність того, що в них міститься багато сапфірів і рубінів, утворених з оксиду алюмінію.

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Джерело: sciencealert
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