У NASA показали найяскравішу комету року

Наступного разу ця комета повернеться через 5,4 року / YouTube

Телескоп Hubble сфотографував комету Віртанена, яка пролетіла від Землі на відстані 12 мільйонів кілометрів.

Знімок був зроблений 13 грудня за допомогою найпотужнішої камери апарату: Wide Field Camera 3.

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Ця камера телескопа дозволяє вести спостереження за об'єктом в широкому діапазоні хвиль. Вивчення комети вчені вели, об'єднавши дослідницькі потужності телескопів Hubble, Chandra і Swift. Завдяки цьому вчені змогли вивчити ядро ​​планети, а також її кому – газопилову хмару, розташовану навколо ядра. З Землею небесне тіло максимально зблизилося 16 грудня. Наступного разу ця короткоперіодична комета повернеться через 5,4 року.

У NASA показали найяскравішу комету року

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