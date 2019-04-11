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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Знайдено останки стародавніх людей невідомого виду

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Вчені знайшли останки людей невідомого виду - фото 1
Вчені знайшли останки людей невідомого виду / businessinsider

На Філіппінах міжнародна група вчених виявила елементи останків стародавньої людини, які можливо належать новому виду.

Вчені виявили кістки людини, характеристики яких відрізняються від всіх відомих раніше видів стародавніх людей. Зуби, фаланги пальців і частину стегнової кістки, знайшли в печері Кальяо на філіппінському острові Лусон. Імовірно вік зразків 50-67 тисяч років.

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Homo luzonensis

Так звана "комбінація морфологічних ознак" останків відрізняється від всіх раніше відомих видів пралюдини. Вчені припускають, що відкрили новий вид, назвавши його Homo luzonensis в честь острова Лусон.

На думку вчених, відкриття підтверджує "складний характер еволюції" і свідчить про різноманітність видів людей на островах Південно-Східної Азії в епоху плейстоцену.

Homo luzonensis - фото 320452
Homo luzonensis
Homo luzonensis - фото 320451
Homo luzonensis

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Джерело: businessinsider
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