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В Іраку знайшли руїни загубленого міста стародавньої Месопотамії

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Знахідку виявили у горах Загрос - фото 1
Знахідку виявили у горах Загрос / Wikimedia

Археологи відкрили стародавнє зникле місто на території сучасного іракського Курдистану. Кам'яні фундаменти, таблички й інші історичні артефакти вказують на те, що місто процвітало в горах Загрос близько чотирьох тисяч років тому.

Поселення в Кунарі здивувало дослідників, які називають це відкриття "маленькою революцією". Експедиція французьких археологів працювала в історичному районі з 2012 до 2018 року.

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У горах Кунара, біля західного кордону Месопотамії, колись процвітало місто. Вчені знайшли докази того, що жителі зниклого міста займалися розведенням худоби, будували системи зрошення для сільськогосподарських потреб, а також активно торгували та вели строгий облік товарів.

На знайдених у Кунарі кам'яних табличках позначена країна, кордони якої тягнуться від півдня сучасної Туреччини до Перської затоки. Вчені вважають, що це місто існувало за часів аккадської імперії – першої держави на території Межиріччя.

Науковці натрапили на несподівану знахідку - фото 317232
Науковці натрапили на несподівану знахідку

Знайдені під час розкопок наконечники для стріл були зроблені з рідкісних матеріалів, таких як обсидіан, які в ті часи транспортували з Анатолії. Це означає, що місто було заможним. На це також вказують прикраси та фрагменти кераміки зі сценками заможного життя.

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Джерело: News Week
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