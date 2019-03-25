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500 років за 60 секунд: як росли найбільші міста світу

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Як змінювалися великі міста - фото 1
Як змінювалися великі міста / Travel Lemming

У мережу виклали інтерактивну діаграму, яка показує зростання десяти найбільших міст світу з 1500 по 2018 роки. Зокрема, мова йде про Токіо, Нью-Йорк, Мехіко та інші міста.

"У 1500-х більшість людей жили на сході Європи, Північної Африки. Індії та Китаї", – стверджує Джон Берн-Мердок, який створив відео для Financial Times.

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За часів Промислової революції вперед вириваються європейські міста. А до 2018-го найбільші міста (Токіо, Делі, Шанхай, Пекін і Мумбаї) знову зосереджені в Азії.

Нагадаємо, що мільйонер-мандрівник шукає напарника, який допоможе зробити мандрівки ще яскравішими. Відразу ж зазначимо, що основні вимоги – наявність почуття гумору та закордонного паспорта. 26-річний мільйонер Метью Лепре з Сіднея відкрив вакансію особистого помічника. Напарник мандрівника має допомагати австралійцю вести бізнес і подорожувати разом з мільйонером.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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