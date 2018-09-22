Знайдено дві планети, які схожі на Землю

Супутник Американського космічного агентства TESS за два дні знайшов дві схожі на Землю планети за межами Сонячної системи.

Першу планету дослідники назвали Суперземля. Вона обертається навколо зірки Пі Столової Гори на відстані близько 60 світлових років від Землі. У NASA припускають, що на планеті можлива наявність води або газів. Про знахідку повідомляється на сторінці NASA в Twitter.

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Другу планету назвали Гарячою Землею. Вона трохи більша, ніж Земля, перебуває на відстані 49 світлових років і обертається навколо LHS 3844 – карликової зірки класу М.

Fun notes for @NASA_TESS 1st planet candidate: Pi Mensae star is visible in the night sky, the planet’s mass & radius show a water-like density (infers water / gases), and it’s the system’s 2nd known planet (the other has 10x Jupiter’s mass & orbits every 5.7 years). @TESSatMIT pic.twitter.com/tltNHbjDNb — NASA_TESS (@NASA_TESS) 20 вересня 2018 р.

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