Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Знайдено дві планети, які схожі на Землю

  • 18
Нові планети - фото 1
Нові планети / vedmochka

Супутник Американського космічного агентства TESS за два дні знайшов дві схожі на Землю планети за межами Сонячної системи.

Першу планету дослідники назвали Суперземля. Вона обертається навколо зірки Пі Столової Гори на відстані близько 60 світлових років від Землі. У NASA припускають, що на планеті можлива наявність води або газів. Про знахідку повідомляється на сторінці NASA в Twitter.

І ще: Сонячний зонд NASA передав перший знімок

Другу планету назвали Гарячою Землею. Вона трохи більша, ніж Земля, перебуває на відстані 49 світлових років і обертається навколо LHS 3844 – карликової зірки класу М.

Читайте також: Яку дозу радіації отримають астронавти під час польоту на Марс

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження
  • 19:10, 20 вересня
  • 1028
Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
  • 12:00, 20 вересня
  • 673
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 540415
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини NASA