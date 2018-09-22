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Знайдено дві планети, які схожі на Землю
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Супутник Американського космічного агентства TESS за два дні знайшов дві схожі на Землю планети за межами Сонячної системи.
Першу планету дослідники назвали Суперземля. Вона обертається навколо зірки Пі Столової Гори на відстані близько 60 світлових років від Землі. У NASA припускають, що на планеті можлива наявність води або газів. Про знахідку повідомляється на сторінці NASA в Twitter.
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Другу планету назвали Гарячою Землею. Вона трохи більша, ніж Земля, перебуває на відстані 49 світлових років і обертається навколо LHS 3844 – карликової зірки класу М.
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