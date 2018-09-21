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Яку дозу радіації отримають астронавти під час польоту на Марс

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Космічна і сонячна радіація може стати причиною проблем із зором - фото 1
Космічна і сонячна радіація може стати причиною проблем із зором / esa.int

Подорожуючи до Марса протягом шести місяців, астронавти отримають 60% від рекомендованої дози радіації.

"Радіаційні дози, накопичені астронавтами в міжпланетному просторі, будуть в кілька сотень разів більше, ніж дози, накопичені людьми за той же період часу на Землі, і в кілька разів більше, ніж дози астронавтів і космонавтів, що працюють на Міжнародній космічній станції. Наші результати показують, що сама подорож забезпечила б дуже значний вплив для астронавтів з боку радіації", – розповіла науковий співробітник ESA Йорданка Семково.

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Згідно з даними вимірів, за шість місяців подорожі до Марса астронавт піддасться впливу радіації, яка складає не менше 60% від загального ліміту дози рекомендованого для космонавта за всю кар'єру опромінення.

Космічна і сонячна радіація може стати причиною проблем із зором, призвести до деменції та раку. Раніше вчені вважали, що політ на Марс в один бік піддасть космонавта впливу, що в 15 разів перевищує ліміт, встановлений для працівників АЕС. Захисні протирадіаційні щити або жилети не гарантують повного захисту, до того ж вони недешево обходяться, оскільки збільшують загальну вагу обшивки.

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Джерело: esa.int
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