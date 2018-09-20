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Сонячний зонд NASA передав перший знімок

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Космічний знімок - фото 1
Космічний знімок / cnet

Відправлений до Сонця зонд Parker Solar Probe передав на Землю перші зображення, які зроблені набором з чотирьох інструментів, призначених для вивчення корони Сонця.

9 вересня був вперше відкритий захист широкосмугового тепловізора сонячного зонда (WISPR), що дозволило Parker зробити перше зображення навколишнього простору.

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Перше зображення від Parker – це не таке велике відкриття, але це важливий етап у забезпеченні того, щоб всі системи космічного корабля працювали в штатному режимі.

Перший знімок з сонячного зонда - фото 277258
Перший знімок з сонячного зонда

Апарат WISPR складається з пари телескопів, так що на зображенні два знімка. Перше зображення з зонда Parker не містить Сонця, але воно містить ще одну опору сонячної системи: Юпітер. Газовий гігант – це яскрава пляма на правому зображенні, прямо праворуч від центру. Зліва – знімок Чумацького шляху.

Перші дані показали, що всі інструменти працюють ефективно – і це є доброю ознакою для NASA і її дослідницьких груп, оскільки ми наближаємося до Cонце ближче, ніж будь-коли раніше.

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Джерело: cnet
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