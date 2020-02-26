Китаєць отримав фанатів і гроші завдяки хропінню

Мешканець Китаю вирішив перевірити, чи він хропить під час сну, але ця ідея перетворилась у його шлях до популярності. Як так трапилось – читайте далі.

Стрімер з Китаю під ніком Yuansan турбувався, що хропить під час сну, тож вирішив знімати свій сон у прямому ефірі на платформі Douyin (китайський аналог TikTok). А вранці за оновленнями хлопця стежили понад 800 тисяч осіб!

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Він був вражений такою несподіванкою, тож ще двічі знімав свій сон, що принесло його майже мільйон шанувальників. А приємним бонусом стали донати на суму загалом в 11 тисяч доларів та різноманітні подарунки.

Тоді Yuansan вирішив, що пора робити щось креативніше, але це не сподобалось підписникам. Через це він засмутився та заявив, що поки не буде транслювати свій сон.

"Я відчув себе інтернет-зіркою, і в мене нема причин шкодувати. Я постараюсь робити якісні короткі відео на інші теми", – зізнався герой. Зараз його навряд чи цікавить, чи хропить він уві сні.

Чому ж людей зацікавив сплячий хлопець? Журналісти припускають, що все через спалах коронавірусу в Китаї, адже мільйони людей змушені сидіти вдома на карантині. Тому, цілком, ймовірно, що так вони намагаються урізноманітнити дні у чотирьох стінах.

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