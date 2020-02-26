Трансформер, чарівник та єнот: репортер забув відключити фільтри Facebook під час ефіру

Телевізійний репортер з Північної Кароліни Джастін Хінтон забув вимкнути AR-фільтри у Facebook, перш ніж запускати прямий ефір про перший снігопаду у місті Ешвілл. Дивіться, що з цього вийшло.

20 лютого Джастін Хінтон, володар премії "Еммі" за найкращий репортаж у прямому ефірі, розповів в трансляції про перший справжній снігопад. У цій місцевості рідко зустрічаються рясні снігопади, тому репортер попереджав водіїв про слизькі дороги, які варто уникати. Але ще до включення у прямий ефір кореспондент випадково натиснув на кнопку "Загадкові маски".

І ще: У Стамбулі кішка вийшла на сцену під час виступу оркестру і зіркою шоу

За семихвилинний репортаж Хінтон змінив кілька масок, серед яких були чемпіон, трансформер, єнот, чарівник, детектив, а також фільтр з великими очима. Репортер дізнався, що щось пішло не так, коли вийшов з кадру і помітив коментарі у Facebook.

Крім цього, на своїй сторінці у соцмережі Хінтон написав: "Якщо не можеш посміятися над собою, то в чому тоді сенс? Сподіваюся, вам сподобалося шоу! Не забувайте посміхатися і сміятися".

Дивіться також: Мережа обговорює дивну поведінку журналістки на Нацвідборі на Євробачення: епічне відео