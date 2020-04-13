Знайдений цікавий спосіб швидкого розщеплення пластику

Вчені створили мутантний бактеріальний фермент, який переробляє пластикові пляшки протягом декількох годин.

Дослідники проаналізували 100 000 мікроорганізмів в пошуках нових способів перероблення поліетилентерефталату (ПЕТ), з якого виготовляють пластикові пляшки.

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Найкращим виявився бактеріальний фермент, виявлений в листяному компості. Фахівці вивчили фермент і внесли мутації, щоб поліпшити його здатність руйнувати ПЕТ. Вони також зробили його стабільним до температури 72°C, близькій до ідеальної температури для швидкого розкладання ПЕТ.

Фермент спромігся розщеплювати пластикові пляшки за лічені години. Тонна пластикових пляшок розклалася на 90% за 10 годин. Продукт перероблення може бути повторно використаний для виготовлення нових пластикових пляшок, придатних для харчової промисловості.

Як розкласти пластик

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