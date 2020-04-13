Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Знайдений цікавий спосіб швидкого розщеплення пластику

  • 15
Пластик - фото 1
Пластик / theguardian

Вчені створили мутантний бактеріальний фермент, який переробляє пластикові пляшки протягом декількох годин.

Дослідники проаналізували 100 000 мікроорганізмів в пошуках нових способів перероблення поліетилентерефталату (ПЕТ), з якого виготовляють пластикові пляшки.

І ще: На скільки знизився рівень забруднення повітря у світі

Найкращим виявився бактеріальний фермент, виявлений в листяному компості. Фахівці вивчили фермент і внесли мутації, щоб поліпшити його здатність руйнувати ПЕТ. Вони також зробили його стабільним до температури 72°C, близькій до ідеальної температури для швидкого розкладання ПЕТ.

Фермент спромігся розщеплювати пластикові пляшки за лічені години. Тонна пластикових пляшок розклалася на 90% за 10 годин. Продукт перероблення може бути повторно використаний для виготовлення нових пластикових пляшок, придатних для харчової промисловості.

Як розкласти пластик - фото 397735
Як розкласти пластик

Читайте також: Київ очолив рейтинг міст світу з найбруднішим повітрям

Джерело: theguardian
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 2833
Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
  • 09 квітня, 14:00
  • 4496
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1316
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Екологія