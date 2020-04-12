Київ очолив рейтинг міст світу з найбруднішим повітрям

Столиця України 10 квітня виявилася містом з найвищим рівнем забруднення – 159 одиниць. Так, згідно з рейтингом компанії IQ Air Київ очолив рейтинг міст з найбільшим забрудненням атмосфери у світі.

На сайті компанії IQ Air, яка займається приладами для вимірювання забруднення атмосфери і рішеннями з цього питання, ведеться постійний моніторинг якості повітря. Якщо подивитися на рейтинг забруднених міст світу, то за станом на ранок 10 квітня Київ виявився містом з найвищим рівнем забруднення – 159 одиниць. Найближчі "суперники" української столиці – Ханой (В'єтнам) і Джакарта (Індонезія).

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Проте, станом на сьогодні, 12 квітня, у рейтинг міст за якістю повітря і забруднення атмосфери Київ розташований на 62 позначці зі значенням у 47 одиниць.

Відзначимо, що така ситуація Києва пов'язана не стільки з забрудненням від промисловості і транспорту, як від диму, який огорнув місто в останні дні через численні пожежі у Київській області. Наймасштабнішою пожежею є загоряння в Чорнобильській зоні відчуження.

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