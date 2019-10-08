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Знайдене основне (і несподіване) джерело пластику в океані

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Пластик в океані - фото 1
Пластик в океані / businessinsider

Вчені Університету Кейптауна припускають, що основне джерело забруднення океану пластиковими відходами – це торгові судна.

При цьому раніше передбачалося, що пластик потрапляє до океану з берега, а нове дослідження підтверджувало, що сміття проходить значний шлях, перш ніж опинився в місці відбору зразків.

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Дослідники під час декількох експедицій в 1984, 2009 і 2018 роках відібрали проби сміття у південній частині Атлантичного океану. Виявилося, що велика частина сміттєвої плями – це пластикові пляшки з-під води і інших безалкогольних напоїв, при цьому виготовлені вони були в Китаї та інших азійських країнах.

Примітно, що пляшки були зім'яті, а їх кришка щільно закрита: так з пластиковим сміттям чинять, коли є необхідність заощадити місце. Крім того, якщо припустити, що сміття до дослідженого місця принесло течією, то на це пішло б близько п'яти років, а виявлені пляшки були виготовлені два роки тому. Поєднавши всі дані, вчені вирішили, що океан забруднюють пластиком моряки, повністю скидаючи весь вміст сміттєвих баків у воду.

Забруднення пластиком - фото 360363
Забруднення пластиком

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Джерело: pnas
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