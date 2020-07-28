Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Знахідка року: пенсіонер знайшов у своєму авто лотерейний білет на два мільйони доларів

  • 7
Чоловік просто забув, що на вихідних купив лотерейний білет - фото 1
Чоловік просто забув, що на вихідних купив лотерейний білет

Мешканець Сіднея, Австралія, виявив у своєму автомобілі куплений на вихідних лотерейний білет на два мільйони доларів. Величезна сума весь цей час перебувала на пасажирському сидінні.

Чоловік вкотре відправився на роботу на своєму автомобілі вранці у понеділок. У якийсь момент його увагу привернув аркуш паперу, що лежав на пасажирському сидінні. За словами пенсіонера, він зовсім забув про те, що придбав лотерейний білет у минулі вихідні.

До теми: Дотримав слова: американець виграв 22 млн доларів у лотерею, але половину віддасть другові

Після перевірки виграшних чисел, чоловік усвідомив, що весь цей час поруч з ним в автомобілі лежали два мільйони доларів. Саме стільки приніс йому забутий у машині клаптик паперу.

За словами переможця, в лотерею він грає раз на місяць, але ніколи не думав, що йому пощастить. Виграшну суму він витратить на ремонт сімейного будинку, а також на збільшення пенсійного рахунку.

Щасливий лотерейний білет приніс виграш у розмірі 2 мільйона доларів - фото 418014
Щасливий лотерейний білет приніс виграш у розмірі 2 мільйона доларів

У середині липня священики з американського штату Індіана вирішили провести незвичайну лотерею, у рамках якої вони розіграють червоний кабріолет Chevrolet Corvette NCRS Top Flight 1962 року випуску. Взяти участь у розіграші може будь-хто охочий за 30 доларів.

Читайте також: Наче зомбі-апокаліпсис: у мережі показали відео з метро Києва під час відключення світла

Джерело: The Lott
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Залишіть у минулому: чому у 2020 році не варто купувати iPhone 7 і Ко
  • 25 липня, 15:45
  • 275
Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
  • 26 липня, 17:30
  • 939
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2451125
Загрузка...
Новини