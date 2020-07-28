Знахідка року: пенсіонер знайшов у своєму авто лотерейний білет на два мільйони доларів

Мешканець Сіднея, Австралія, виявив у своєму автомобілі куплений на вихідних лотерейний білет на два мільйони доларів. Величезна сума весь цей час перебувала на пасажирському сидінні.

Чоловік вкотре відправився на роботу на своєму автомобілі вранці у понеділок. У якийсь момент його увагу привернув аркуш паперу, що лежав на пасажирському сидінні. За словами пенсіонера, він зовсім забув про те, що придбав лотерейний білет у минулі вихідні.

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Після перевірки виграшних чисел, чоловік усвідомив, що весь цей час поруч з ним в автомобілі лежали два мільйони доларів. Саме стільки приніс йому забутий у машині клаптик паперу.

За словами переможця, в лотерею він грає раз на місяць, але ніколи не думав, що йому пощастить. Виграшну суму він витратить на ремонт сімейного будинку, а також на збільшення пенсійного рахунку.

Щасливий лотерейний білет приніс виграш у розмірі 2 мільйона доларів

У середині липня священики з американського штату Індіана вирішили провести незвичайну лотерею, у рамках якої вони розіграють червоний кабріолет Chevrolet Corvette NCRS Top Flight 1962 року випуску. Взяти участь у розіграші може будь-хто охочий за 30 доларів.

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