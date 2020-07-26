Дотримав слова: американець виграв 22 млн доларів у лотерею, але половину віддасть другові

Обіцянки – не цяцянки. Принаймні про це нам нагадує ситуація, яка склалась з новоспеченим мільйонером зі США. Просто свого часу він пообіцяв віддати частину виграшу другові. Ось і настала ця слушна мить. Щоправда, на неї довелося чекати цілих 28 років.

Переможець лотереї Powerball з Вісконсину розділив свій виграш з другом. А сума вийшла чимала – один лотерейний білет приніс Тому Куку $ 22 мільйони.

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Свою історію товариші розповіли для інтерв'ю на YouTube-каналі лотереї. Річ у тім, що ще у 1992 році Том Кук і його друг Джо Фіні уклали угоду. Якщо один з них виграє в лотереї, він розділить приз з іншим. Відтоді вони щотижня купували білети.

Ми не думали, що з цього щось вийде. Але угода є угода, – пояснюють товариші в інтерв'ю.

Відтак рівно половина виграшу відійшла Фіні. Друзі вибрали опцію одноразової оплати готівкою, тому на виході кожному дісталася сума у $ 5,7 мільйона.

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