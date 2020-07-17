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Священники розігрують у лотерею рідкісний Chevrolet Corvette

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Легендарний Chevrolet Corvette NCRS Top Flight випустили у 1962 році - фото 1
Легендарний Chevrolet Corvette NCRS Top Flight випустили у 1962 році

Священики з американського штату Індіана вирішили провести незвичайну лотерею, у рамках якої вони розіграють червоний кабріолет Chevrolet Corvette NCRS Top Flight 1962 року випуску. Взяти участь у розіграші може кожен охочий за 30 доларів.

За твердженням Національного товариства реставраторів "Корветів", автомобіль відновлений за допомогою оригінальних запчастин. Кабріолет забарвлений у червоний колір, салон в автомобіля темний. Також він обладнаний м'яким складним дахом, який за бажанням, можна замінити на жорсткий.

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Під капотом "Корвета" встановлено оригінальний бензиновий V8 потужністю 360 кінських сил. Агрегат працює у парі з чотириступінчастою механічною коробкою передач. Крім того, кабріолет обладнаний обігрівачем і радіомагнітолою. Всього з конвеєра зійшло 1918 подібних автомобілів.

Священники розігрують у лотерею рідкісний Chevrolet Corvette - фото 416348

Взяти участь в лотереї може кожен. Для цього потрібно буде внести 30 доларів внеску. Також шанси можна збільшити в чотири рази, заплативши 100 доларів за участь. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу місцевої церкви.

Священники розігрують у лотерею рідкісний Chevrolet Corvette - фото 416347

На початку червня Американська фірма Gateway Bronco оголосила про проведення лотереї, у рамках якої розігрувала електричний позашляховик Ford Bronco, побудований на базі зразка 1968 року. Разом з електромобілем компанія розігрувала 20 тисяч доларів готівкою на покриття витрат.

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Джерело: Autoevolution
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