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Наче зомбі-апокаліпсис: у мережі показали відео з метро Києва під час відключення світла

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Наче зомбі-апокаліпсис: у мережі показали відео з метро Києва під час відключення світла - фото 1

Очевидці зняли на відео те, що відбувається в столичному метро під час аварійного відключення освітлення. Виглядає моторошно.

У метро Києва через аварійне відключення електропостачання пасажири були змушені переходити з однієї станції на іншу у повній темряві.

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На кадрах видно, як дехто підсвічував собі дорогу ліхтариками на мобільних телефонах. Відомо, що аварія сталася у довгому переході на Майдані Незалежності.

"Як виглядає станція метро у момент аварійного відключення світла в Києві", – підписаний один з відеороликів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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