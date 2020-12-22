Знахідка дня: штучний інтелект визначить ваш психологічний вік

Deep Longevity випустила тест для визначення психологічного віку на основі штучного інтелекту. Ця компанія розробляє ШІ, щоб стежити за процесом старіння людини та продовжити її продуктивне життя. Гайда перевіряти разом з нами, який у вас психологічний вік!

Тест має серйозну наукову основу і несхожий на ті, що пропонують розважальні сервіси у соцмережах. У ньому 16 нескладних запитань англійською мовою.

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Нейромережа навчалася на анкетах десяти тисяч людей від 25 до 75 років. ШІ визначив, як на питання найчастіше відповідали представники різних вікових груп. Учені створили тест, використовуючи дві прогностичні технології: PsychoAge і SubjAge. Перша передбачає хронологічний вік – той, який зазначений у паспорті. Друга – описує психологічний.

Тест можна пройти за цим посиланням.

Учені побачили кілька кореляцій. У добровольців, психологічний вік яких більше ніж на 5 років перевищував хронологічний, у два рази зростав ризик смертності у порівнянні з тими, у кого обидва числа збігалися. А тих, хто має високий рівень SubjAge, мали вищий ризик смерті від будь-яких причин.

Крім того, певні переконання (наприклад, "живу сьогоднішнім днем") виявилися пов'язані з високим ризиком смертності. Деякі – навіть сильніше, ніж проблеми зі здоров'ям, зазначені добровольцями.

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