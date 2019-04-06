Зміст важливіший, ніж форма: Вакарчук зробив гучну заяву до українців

Відомий співак Святослав Вакарчук звернувся до громадян України із закликом правильно обговорювати та обдумувати потенційні дебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, які претендують на посаду президента.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук записав нове звернення до українців, яким поділився на своєму офіційному профілі в соцмережі Facebook. Цього разу музикант попросив розділяти зміст та форму, які постійно намагаються підмінити політики. За його словами, зараз всі говорять про вибори президента, однак є одне але.

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"Але давайте розберемось, про що ж насправді всі говорять? Будуть дебати чи не будуть. Де вони відбудуться. Хто їх буде модерувати. Хто, які аналізи при цьому має здавати. Хіба це ті речі, які справді дозволять нам зробити усвідомлений вибір? І так відбувається протягом всієї президентської кампанії: зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебень проти серіалу", – почав Вакарчук.

Він також наголосив, що хотів би дізнатись, як кандидати планують впроваджувати верховенство права, реформувати судову систему, повертати політв'язнів та військовополонених додому, як повернуть Крим і Донбас, а також як бачать майбутнє української армії.

"Дорогі виборці, не дайте підмінити зміст – формою. Вимагайте в кандидатів в Президенти конкретні відповіді на запитання, якою вони бачать Україну через 5 років? І якими є конкретні шляхи реалізації цього бачення. Зміст важливіший, ніж форма. #ВимагаюЗмісту", – підсумував Святослав.

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