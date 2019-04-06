Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Зміст важливіший, ніж форма: Вакарчук зробив гучну заяву до українців

  • 48
Вакарчук звернувся до українців через дебати - фото 1
Вакарчук звернувся до українців через дебати / facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Відомий співак Святослав Вакарчук звернувся до громадян України із закликом правильно обговорювати та обдумувати потенційні дебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, які претендують на посаду президента.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук записав нове звернення до українців, яким поділився на своєму офіційному профілі в соцмережі Facebook. Цього разу музикант попросив розділяти зміст та форму, які постійно намагаються підмінити політики. За його словами, зараз всі говорять про вибори президента, однак є одне але.

І ще: Зеленський оприлюднив результат аналізів, але щось пішло не так

"Але давайте розберемось, про що ж насправді всі говорять? Будуть дебати чи не будуть. Де вони відбудуться. Хто їх буде модерувати. Хто, які аналізи при цьому має здавати. Хіба це ті речі, які справді дозволять нам зробити усвідомлений вибір? І так відбувається протягом всієї президентської кампанії: зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебень проти серіалу", – почав Вакарчук.

Він також наголосив, що хотів би дізнатись, як кандидати планують впроваджувати верховенство права, реформувати судову систему, повертати політв'язнів та військовополонених додому, як повернуть Крим і Донбас, а також як бачать майбутнє української армії.

"Дорогі виборці, не дайте підмінити зміст формою. Вимагайте в кандидатів в Президенти конкретні відповіді на запитання, якою вони бачать Україну через 5 років? І якими є конкретні шляхи реалізації цього бачення. Зміст важливіший, ніж форма. #ВимагаюЗмісту", – підсумував Святослав.

Читайте також: Дебати президентів України: відео, як дискутували всі "попередники"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 1208
Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
  • 31 березня, 17:25
  • 798
Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 31 березня, 10:50
  • 1059
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна