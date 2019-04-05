Зеленський оприлюднив результат аналізів, але щось пішло не так

Кандидат у президенти Володимир Зеленський вранці 5 квітня здав аналізи крові на наявність наркотичних речовин. Результати стали відомі лише за кілька годин після проведення процедури. Дізнайтеся, що вони показали!

Саме Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку пройти медекспертизу. Чинний гарант погодився здати аналізи і запросив опонента в медпункт НСК "Олімпійський". Однак лідер Кварталу 95 обрав приватну клініку "Eurolab", президентом якої є його друг Андрій Пальчевський (має українське та російське громадянство, був заступником міністра молоді та спорту за часів Януковича).

Це цікаво: Смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися

При цьому брав кров у Зеленського неабихто, а актор серіалу "Свати" та колишній учасник кулінарного шоу "Мастер шеф" Влад Кірякулов. Зараз він працює у медичному центрі масажистом.

Кірякулов і Зеленський

У той самий час Петро Порошенко здав аналізи в медпункті "Олімпійського", де майже одразу оголосили перші результати. Зеленський же чекав на свої результати кілька годин, і ось нарешті вони також стали відомі. За їхніми даними, наркотичних речовин у крові кандидата не виявлено. Відповідне підтвердження він опублікував у своєму Facebook.

Однак користувачі мережі та журналісти помітили, що спочатку Зеленський опублікували аналіз з датою здачі крові 02.04.19, а через кілька хвилин замінив на аналіз, датований 05.04.19. Прикметно, що час печатки також різний, як і підписи нібито одного й того ж виконавця Галаган Н.

Аналіз 2 квітня

Аналіз 5 квітня

Історію змін відповідного поста Зеленського може бачити кожен:

Скрін із фб Зеленського

У лабораторії Eurolab уже взяли відповідальність на себе за зміну дати: мовляв, їхній працівник випадково натиснула на цифру 2 замість 5. Проте інших відмінностей вони не пояснили.

Тим часом у мережі звернули увагу на ще калька нюансів:

Читайте також: Дебати президентів України: відео, як дискутували всі "попередники"