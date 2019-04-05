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Тимошенко відповіла на пропозицію вести дебати Порошенка і Зеленського

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Тимошенко не проведе дебати Зеленський vs Порошенко - фото 1
Тимошенко не проведе дебати Зеленський vs Порошенко

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко не буде ведучою дебатів між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенко.

Юлія Тимошенко відповіла на пропозицію Зеленського, який запросив її стати "незалежним арбітром й ведучою на дебатах". Нагадаємо, кандидат дав лідерці "Батьківщини" 24 години, щоб вона ухвалила рішення. Час вичерпався і, як заявив радник ЗЕ-штабу Дмитро Разумков, Тимошенко відмовилася.

Вона була б незалежною арбітром, тому що критикувала б обох кандидатів. Якби вона погодилася, то на стадіоні було б представлено 60% голосів виборців. Тобто це було б реально представництво більшої частина країни. Але сталося так, як сталося, – пояснив Разумков.

За його словами, місце модератора буде запропоновано "будь-кому іншому". "Це повинен бути незалежний рефері, який буде рівновіддалений від двох команд", – підсумував радник Зеленського.

Дивитися інтерв'ю з 23 хвилини:

UPDATE. Згодом у коментарі Громадському Дмитро Разумков спростува свою заяв. Він наголосив, що Юлія Тимошенко не відповіла упродовж 24 годин, чи готова вона проводити дебати між кандидатами. "Ми не отримували відповіді від Юлії Володимирівни", — додав він.

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