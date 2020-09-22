ЗМІ повідомляють про тверде рішення Кім Кардашян розлучитися з чоловіком

Відома модель і учасниця реаліті-шоу Кім Кардашян прийняла остаточне рішення про розлучення з репером Каньє Вестом, і навіть подала відповідні документи.

Як відзначають джерела з оточення пари, модель не витримала постійних конфліктів і нервової обстановки вдома, яка спровокована розбіжностями. Крім того, вона все ще пам'ятає час, коли Вест посилено займався кар'єрою і не був готовий до батьківства, дуже засмутився на зізнання Кім, що вона вагітна і попросив її зробити аборт.

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Відзначимо, що Каньє страждає від психічного розладу, що змушує його дружину і матір регулярно відправляти його в приватну клініку. Ця проблема також псує стосунки пари, що вже не раз призводило до публічних заяв про розставання, але до розлучення так і не доходило.

Раніше Каньє Вест проговорився своїм шанувальникам, що хоче розлучитися з Кардашян, оскільки запідозрив її в сексуальній зраді. "Я намагаюся розлучитися з того часу, як Кім бачилася з Міком Міллом в номері Waldorf для обговорення тюремної реформи", – написав Каньє, маючи на увазі інцидент, який стався в листопаді 2018 року. Тоді Кім разом з 33-річним Міллом виступала на саміті кримінального правосуддя в Лос-Анджелесі.

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