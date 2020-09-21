Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Шикарна Моніка Белуччі зважилася на екстремальну зміну іміджу

  • 34
Моніка Белуччі - фото 1
Моніка Белуччі / gettyimages

55-річна модель і актриса Моніка Белуччі продовжує дивувати своїх шанувальників. Цього разу зірка здивувала фанатів своїм новим образом!

Нове фото вона опублікувала в Instagram. 55-річна Моніка, яка продовжує зводити з розуму багатьох чоловіків, зважилася на кардинальну зміну образу.

І ще: Розкішна Моніка Белуччі позувала у відвертому боді

Актриса позбулася довгого волосся, а для доповнення спекотного образу вона підібрала піджак з глибоким декольте і дорогоцінне намисто, яке красується на шиї у Моніки. "Щасливого всім тижня", – підписала Моніка Белуччі своє нове фото в Instagram. Шанувальники миттєво відреагували на публікацію і засипали 55-річну Моніку лайками і захопленими коментарями.

"Красуня", "Справжня краса", "Занадто красива", "Найкрасивіша жінка в історії", "Дуже красиво", "Завжди красива", "Щасти тобі, прекрасна Моніка", "Спасибі, Боніта! Хорошого тижня", "Нескінченна краса", – написали вони під публікацією зірки.

Це цікаво: 15-річна донька Моніки Белуччі у бікіні підірвала мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 233
5 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
  • 13 вересня, 13:25
  • 256
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2527713
Загрузка...
Новини