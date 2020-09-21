Шикарна Моніка Белуччі зважилася на екстремальну зміну іміджу

55-річна модель і актриса Моніка Белуччі продовжує дивувати своїх шанувальників. Цього разу зірка здивувала фанатів своїм новим образом!

Нове фото вона опублікувала в Instagram. 55-річна Моніка, яка продовжує зводити з розуму багатьох чоловіків, зважилася на кардинальну зміну образу.

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Актриса позбулася довгого волосся, а для доповнення спекотного образу вона підібрала піджак з глибоким декольте і дорогоцінне намисто, яке красується на шиї у Моніки. "Щасливого всім тижня", – підписала Моніка Белуччі своє нове фото в Instagram. Шанувальники миттєво відреагували на публікацію і засипали 55-річну Моніку лайками і захопленими коментарями.

"Красуня", "Справжня краса", "Занадто красива", "Найкрасивіша жінка в історії", "Дуже красиво", "Завжди красива", "Щасти тобі, прекрасна Моніка", "Спасибі, Боніта! Хорошого тижня", "Нескінченна краса", – написали вони під публікацією зірки.

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