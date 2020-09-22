Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників жарким кадром з відпочинку

Спокуслива українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями вирушила на відпочинок до Туреччини. Красуня не упускає можливості порадувати шанувальників новими літніми фото у сексуальних образах. Тож зірка поспішила поділитися одним з таких. Тобі сподобається!

Так, Надя Дорофєєва опублікувала свіжі пікантні знімки з курорту, а деякі з них досить гарячі, адже зірка хизується стрункою фігурою у всій красі. Так, артистка показала в Instagram кадр у відвертому купальнику та коротких джинсових шортах, які вигідно підкреслили стрункі ніжки артистки.

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Свій лук Надя доповнила крислатим плетеним капелюхом з різнокольоровими китицями-зав'язками. Шанувальники не залишилися осторонь і засипали улюбленицю компліментами.

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