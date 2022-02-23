ЗМІ "поховали" королеву Єлизавету II: все через помилку журналіста

У мережі продовжують ширитись новини про смерть Єлизавети ІІ, однак насправді це фейкова інформація. Причиною для неї стала помилка британського журналіста, а також домисли американських медіа.

Нещодавні новини про те, що Єлизавета ІІ занедужала на COVID-19 неабияк стурбували британців. Хоч королева і постійно перебуває під наглядом медиків, які відзначають про легкість перебігу хвороби. Але додали напруги і представники ЗМІ. Тележурналіст Аластер Кемпбелл під час ранкового шоу на каналі ITV випадково обмовився, "поховавши" найстаршого монарха, пише Радіо MAXIMUM.

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"Ми багато говорили про принца Філіппа після смерті королеви", – зазначив він у розмові з актором Вінні Джонсом. Лише через кілька хвилин журналіст зрозумів, що щось пішло не так, тож вибачився перед глядачами та пояснив, що мав на увазі смерть чоловіка Єлизавети ІІ.

Tap below to read more about the highlights of this week’s Royal activities, events and engagements: — The Royal Family (@RoyalFamily) February 18, 2022

Однак на цьому історія не завершилась, адже вже американське видання Hollywood Unlocked опублікувало в соцмережах заяву про те, що королева померла, посилаючись на власні джерела.

"Вона повинна була завітати на весілля редактора британського Vogue Едварда Еннінфула, але була знайдена мертвою", – йдеться у повідомленні.

Звісно ж, реакцію не довелось довго чекати, адже британський журналіст Рікардо Брукс наголосив, що першими про сумні новини повідомить саме BBC після того, як персональний секретар Єлизавети сповістить прем'єр-міністра. Річ у тому, що на цей випадок вже є детальний та добре розроблений план для медіа та країни загалом.

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