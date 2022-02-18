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Єлизавета II випустила королівські парфуми для собак

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Єлизавета II випустила королівські парфуми для собак - фото 1

Королева Великобританії Єлизавета II випустила парфум для собак, який отримав назву The Happy Hounds Dog Cologne. Це перший у світі аромат для чотирилапих друзів.

Як пише People, у флаконах будуть відчутні нотки "прогулянки узбережжям", а ще нотки мускусу та бергамоту. Королівський аромат для собак описуються як унісекс, тобто вони підійдуть для особин і жіночої, і чоловічої статі.

До слова: Єлизавета II завела нову собаку: на цей раз це не коргі

На флакончиках зображено герб Сандрингемського королівського маєтку, резиденції королеви в Норфолку. Придбати такій незвичайні парфуми можна за 13,53 долара. Продаються вони у сувенірному магазині Sandringham Estate.

Чи користуються коргі та улюбленці королеви інших порід цими духами – невідомо.

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