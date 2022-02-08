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Букінгемський палац показав новий портрет Єлизавети II зі знаменитою червоною валізкою
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Днями виповнилося 70 років з того дня, як Єлизавета II стала королевою Великобританії після смерті свого батька, короля Георга VI. Так палац показав нові фото Королеви та розповів історію знаменитої червоної валізки для кореспонденції.
На честь платинового ювілею на престолі Букінгемський палац опублікував в інстаграмі нове фото Єлизавети ІІ.
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Серед знімків – новий портрет Королеви Єлизавети зі знаменитою червоною валізою, в якій її величності особистий секретар щодня приносить свіжу пресу, кореспонденцію та інші важливі документи, які інформують королеву про роботу парламенту Великобританії, справи держав Співдружності та події в інших країнах.
Поруч із Єлизаветою II стоїть портрет її батька, зроблений у 1948 році, де Георг VI зображений із коргі.
На ювілейному фото главу британського престолу зображено з двома діамантовими брошками у вигляді листя плюща, що їй подарувала королева-мати на 21-й день народження.
Гортайте галерею:
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