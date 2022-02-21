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Єлизавета II заразилася коронавірусом: як зараз почувається королева

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Єлизавета II захворіла на COVID-19 - фото 1
Єлизавета II захворіла на COVID-19 / instagram

95-річна британська королева Єлизавета II захворіла на COVID-19. У Букінгемському палаці запевнили, що монархиня перебуватиме під постійним медичним наглядом і слідуватиме всім вказівкам лікарів.

Королева Єлизавета II захворіла на COVID-19, пише BBC. У неї спостерігаються "слабко виражені симптоми", схожі на ті, що відчуває людина при застуді.

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Представники 95-річної королеви запевнили, що вона перебуватиме під медичним наглядом і слідуватиме всім призначенням лікарів. Королева також протягом наступного тижня продовжуватиме виконувати деякі обов'язки.

Єлизавета II заразилася коронавірусом: як зараз почувається королева - фото 497838

У четвер, 17 лютого, британська королева поскаржилася на проблеми із ногами. Вона провела зустріч із новим головою секретаріату Міноборони та його попередником, спираючись на тростину. Під час спілкування з ними монархиня сказала, що не може рухатися.

Про те, що у Єлизавети виявили коронавірус, було оголошено півтора тижня після того, як її син принц Чарльз отримав позитивний результат тесту на COVID. Трохи пізніше джерела серед королівської сім'ї повідомили, що Чарльз бачився з матір'ю за два дні до тестування.

Повідомляється також, що королева "абсолютно точно" повністю вакцинована.

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