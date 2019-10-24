Злата Огневич позувала у плащі на голе тіло

Співачка Злата Огневич показала свіжий знімок. Шанувальники у захваті від краси зірки!

Українська співачка Злата Огневич розбурхала шанувальників спокусливим знімком.

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Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в плащі на голе тіло, засвітивши груди. "Тепер я знаю все", – написала Злата. Відзначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації співачки. Вони засипали її компліментами.

Злата Огневич

Тим часом відома модель Демі Роуз розбурхала мережу пікантною фотосесією топлес, похизувавшись сексуальною фігурою. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу і це у неї чудово вдається!

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