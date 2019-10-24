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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Злата Огневич позувала у плащі на голе тіло

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Злата Огневич - фото 1
Злата Огневич / telekritika

Співачка Злата Огневич показала свіжий знімок. Шанувальники у захваті від краси зірки!

Українська співачка Злата Огневич розбурхала шанувальників спокусливим знімком.

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Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в плащі на голе тіло, засвітивши груди. "Тепер я знаю все", – написала Злата. Відзначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації співачки. Вони засипали її компліментами.

Злата Огневич - фото 363591
Злата Огневич

Тим часом відома модель Демі Роуз розбурхала мережу пікантною фотосесією топлес, похизувавшись сексуальною фігурою. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу і це у неї чудово вдається!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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