Мішель Обама показала, як жінкам правильно проводити час

Колишня перша леді США Мішель Обама мотивує своїх шанувальників в Instagram. Дружина Барака Обами знає, як чудово виглядати і що для цього потрібно робити.

55-річна американська юристка, колишня перша леді та дружина Барака Обами Мішель доволі активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 33,9 млн користувачів. Матір двох дітей та успішна бізнесвумен завжди

викликає захват своєю появою на публіці, адже вона завжди виглядає не лише стильно, а й молодо. І секретом цього вона поділилась з підписниками. На новому фото Мішель займається у залі з м'ячем.

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"Не завжди добре почуваюся у цей момент, але потім я завжди радію що потрапила у зал. А як ви подбали про себе сьогодні?", - зазначила Обама в описі, викликавши справжній шквал захоплених коментарів та історій жінок про те, як змінилось їхнє життя після регулярних фізичних навантажень. Як визначили підписники, саме так правильно проводити вільний час жінкам.

instagram.com/michelleobama/

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