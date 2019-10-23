Сексуальна Демі Роуз роздяглась посеред пустелі (фото 18+)

Відома модель Демі Роуз розбурхала мережу пікантною фотосесією топлес, похизувавшись сексуальною фігурою. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу і це у неї чудово вдається!

25-річна британська блогерка та модель Демі Роуз хоч має зріст у 157 см, однак вражає фанатів розкішним бюстом та тонкою талією. Юна Кім Кардашян, як звуть її у мережі, зовсім не має комплексів щодо своїх форм, тому часто ділиться в Instagram відвертими знімками. Тому не дивно, що у неї понад 10 мільйонів підписників.

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Нещодавно Демі знялась у справді спекотній фотосесії посеред пустелі в Неваді, позуючи топлес. Сотні тисяч лайків та тисячі компліментів - ця дівчина знає, як привернути увагу.

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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