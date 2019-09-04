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Зірку Сутінок просили приховувати свою бісексуальність задля нових ролей
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Актриса Крістен Стюарт розповіла, що її примушували замовчувати про свою бісексуальність заради кар'єри. У цьому актриса зізналася в інтерв'ю для вересневого випуску британського Harper's Bazaar.
Причому, актрисі заявляли про приховування своїх вподобань відкрито.
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Мені прямо говорили: "Якщо ти просто зробиш собі послугу і не будеш ходити за руку зі своєю дівчиною на публіці, то, може, і отримаєш роль у фільмі Marvel". Я не хочу працювати з такими людьми, – говорить Стюарт.
Проте, актриса і одна з затятих захисниць ЛГБТ-спільноти не уточнила, хто саме просив її не афішувати сексуальну орієнтацію.
Крістен стала відвертішою щодо потягу до жінок після розставання з колегою по серіалу "Сутінки" Робертом Паттінсоном, коли почала зустрічатися з продюсером візуальних ефектів Алісією Каргайл. Їх роман тривав близько двох років.
Думаю, я просто хотіла насолоджуватися життям, – каже Стюарт. – І це важливіше, ніж захищати своє приватне життя, тому що, захищаючи його, я його руйнувала. Як ви будете почуватися, коли ви не можете вийти на вулицю з тим, з ким зустрічаєтеся? Не можете говорити про це в інтерв'ю?
Також вона зауважила, що представники старого менталітету давали їй свої "поради":
"Тобі потрібно зберегти свою кар'єру, успіх і продуктивність, але у світі є люди, яким ти не подобаєшся, їм не подобається, що ти зустрічаєшся з дівчатами, їм не подобається, що ти не ідентифікуєш себе як "лесбіянка", але ти також не ідентифікуєш себе "гетеросексуалкою". А людям подобається знати такі речі – хто ж, чорт візьми, я така?", – підкреслила Крістен.
Нагадаємо, актриса також зустрічалася з французькою співачкою Соко, моделлю Стелою Максвелл, а наразі у неї роман зі сценаристом Ділан Мейер.
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