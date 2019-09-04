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Я думав, що все пропало: Роберт Паттінсон розповів, як йому дісталась роль Бетмена
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Актор Роберт Паттінсон знявся для нового номера журналу Variety і розповів, що домагався головної ролі в "Бетмені" режисера Метта Рівза ще до того, як був дописаний сценарій. Нагадаємо, що зірці "Сутінків" вдалося досягнути свого.
Роберт Паттінсон зізнався, що неодноразово намагався зустрітися з режисером стрічки.
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Деякий час я думав про Бетмена. Зізнаюся, це звучить абсурдно. У мене були ідеї, як зробити фільм, і я підштовхував Метта. Він не відповідав. Я весь час просив зустрічі з ним, – поділився Паттінсон.
При цьому актор мало не розпрощався з роллю, коли ще на стадії переговорів поширилися чутки про його можливе призначення на цю роль.
Коли стався витік, я був страшенно злий. Я подумав, що все пропало... Це було жахливо, – згадує Роберт.
Коли Метт Рівз закінчив сценарій, а Паттінсон повернувся в Лос-Анджелес з прем'єри хоррору "Маяк" в Каннах (тоді і стався витік), актора запросили на прослуховування в костюмі Бетмена. Роберт зізнається, що це був досить дивний досвід: "Ти моментально відчуваєш прилив сили. І це дивно, в нього важко влізти, тому ритуал одягання костюма досить принизливий. П'ятеро людей намагаються засунути тебе у щось. Одягнувши його, ти відчуваєш щось на кшталт: "Окей, я відчуваю себе сильним, я відчуваю себе крутим, хоча для цього знадобилося, щоб хтось втиснув мої сідниці в штани".
Після затвердження актора на роль реакція фанатів Бетмена була неоднозначною. Більш того, на Change.org з'явилася петиція з проханням до кіностудії Warner Bros. переглянути актора на головну роль.
Паттінсон також розповів, що йому пропонували роль в "Вартових Галактики" студії Marvel, але актор все ж віддав перевагу Бетмену.
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