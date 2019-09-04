З голим торсом і полуницею: Орландо Блум у новій фотосесії

Відомий актор Орландо Блум потішив фанатів появою у виданні flaunt, якому не лише дав інтерв'ю про свій новий серіал, а й знявся в ефектній фотосесії. Орландо вміє дивувати!

42-річний британський актор Орландо Блум вирішив нагадати прихильницям про себе, а його фотосесія для медіа flaunt, викликала справжній фурор. Актор у стильних образах і навіть без одягу розповів про новий серіал Карнівал Роу, у якому грає головну роль разом з Карою Делевінь, а також про те, що з роками став більш зосередженим. Щоправда, вік приніс йому і відчуття власної справжності, чесності та вразливості.

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Автор фото: Alex Antitch

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