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Серіал Кріпосна

З голим торсом і полуницею: Орландо Блум у новій фотосесії

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Орландо Блум у журналі flaunt - фото 1
Орландо Блум у журналі flaunt / Alex Antitch

Відомий актор Орландо Блум потішив фанатів появою у виданні flaunt, якому не лише дав інтерв'ю про свій новий серіал, а й знявся в ефектній фотосесії. Орландо вміє дивувати!

42-річний британський актор Орландо Блум вирішив нагадати прихильницям про себе, а його фотосесія для медіа flaunt, викликала справжній фурор. Актор у стильних образах і навіть без одягу розповів про новий серіал Карнівал Роу, у якому грає головну роль разом з Карою Делевінь, а також про те, що з роками став більш зосередженим. Щоправда, вік приніс йому і відчуття власної справжності, чесності та вразливості.

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З голим торсом і полуницею: Орландо Блум у новій фотосесії - фото 352436

З голим торсом і полуницею: Орландо Блум у новій фотосесії - фото 352437

З голим торсом і полуницею: Орландо Блум у новій фотосесії - фото 352438

З голим торсом і полуницею: Орландо Блум у новій фотосесії - фото 352439

З голим торсом і полуницею: Орландо Блум у новій фотосесії - фото 352440

З голим торсом і полуницею: Орландо Блум у новій фотосесії - фото 352441

З голим торсом і полуницею: Орландо Блум у новій фотосесії - фото 352442

З голим торсом і полуницею: Орландо Блум у новій фотосесії - фото 352443

З голим торсом і полуницею: Орландо Блум у новій фотосесії - фото 352444

З голим торсом і полуницею: Орландо Блум у новій фотосесії - фото 352493

Автор фото: Alex Antitch

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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