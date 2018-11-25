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Зірковий футболіст захистив фаната від поліції: відео

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Карлос Тевес "відбив" фаната у копів - фото 1
Карлос Тевес "відбив" фаната у копів / BBC

Карлос Тевес проявив небайдужість до фаната у сутичці з поліцією.

Під час відкритого тренування аргентинського "Бока Хуніорс" перед повторним поєдинком фіналу Копа Лібертадорес проти "Рівер Плейт" один з фанатів вибіг на поле з метою наблизитися до форварда "генуезців" Карлоса Тевеса.

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Поліцейські одразу ж оточили вболівальника і намагалися вивести його з поля, однак лідер "Бока Хуніорс" Карлос Тевес відбив фаната у копів і подарував йому свою футболку. Сміливий уболівальник (як і вчинок Тевеса) були нагороджені оваціями з боку трибун.

Тим часом воротар "Леганесі" Андрій Лунін успішно дебютував у стартовому складі своєї команди в чемпіонаті Іспанії проти "Алавеса". Але футболіст ледь не забив м’яча у власні ворота!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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