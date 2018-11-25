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Кріштіану Роналду здивував незвичним образом

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Кумедний знімок у своєму Instagram опублікував Дібала - фото 1
Кумедний знімок у своєму Instagram опублікував Дібала / instagram

Футболіст Кріштіану Роналду після тренування Ювентуса вирішив стати Супер Маріо.

Зірковий португальський форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду швидко став душею компанії у "Старій Синьйорі".

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Після одного з тренувань "бьянконері" жартівник Роналду надів на голову капелюха знаменитого персонажа відеоігор Супер Маріо. На фото в роздягальні Юве португалець сидить разом зі своїми одноклубниками Міралемом П'янічем, Паулу Дібалою, Дугласом Костою і Родріго Бентанкуром. Знімок у своєму Instagram опублікував Дібала.

Днями форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду запропонував своїй дівчині Джорджині Родрігес вийти за нього заміж. 24-річна іспанська модель відповіла згодою, і зараз пара готується до весілля.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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