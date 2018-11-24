Воротар Лунін ледь не забив гол у свої ворота: відеофакт

Воротар "Леганесі" Андрій Лунін успішно дебютував у стартовому складі своєї команди в чемпіонаті Іспанії проти "Алавеса". Але футболіст ледь не забив м’яча у власні ворота.

В одному з епізодів партнер по команді віддав м'яч на Луніна, який перебував поза штрафним майданчиком. Це побачив гравець суперника і почав прискорюватися.

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Андрій Лунін прийняв рішення обводити опонента і ледь не віддав йому результативний пас. На щастя для Луніна все обійшлося: воротар виграв боротьбу один в один і, відкинувши м'яч, поспішив до воріт.

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