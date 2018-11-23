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Зінченко відпрацював удари з ММА на своєму одноклубникові

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Зінченко у підписі до фото використав відому фразу-мем - фото 1
Зінченко у підписі до фото використав відому фразу-мем / instagram

Півзахисник збірної України та англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився кумедною фотографією зі свого тренування.

На новому фото Зінченко імітує удар ногою по своєму одноклубнику Ріяду Марезу.

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"Марез, пришли мені координати", – підписав фото Зінченко. Ця фраза стала мемом, і належить чемпіонові UFC росіянину Хабібу Нурмагомедову. Слова адресовані екс-чемпіону Конору МакГрегору: "Якщо ти хочеш знайти мене… Пришли мені свої координати".

Тим часом дівчина воротаря "Леганеса" і збірної України Андрія Луніна на своїй сторінці в Instagram поділилася цікавою фотографією: Анастасія сидить у футболці збірної України та з синьо-жовтим м'ячем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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