Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Зірковий футболіст вибухово привітав брата з Новим роком

  • 22
Коста зняв жарт на відео і опублікував в Instagram - фото 1
Коста зняв жарт на відео і опублікував в Instagram / Evening Standard

Футболіст збірної Іспанії Дієго Коста відзначився смішним жартом на Новий рік.

Форвард мадридскього "Атлетіко" та збірної Іспанії Дієго Коста оригінальним способом розбудив брата в перший день Нового року.

І ще: Новий стадіон Тоттенхема стане найкращим у світі

30-річний нападник поставив каструлю з петардами на ліжко, на якому в цей час спав брат. Хлопець прокинувся від вибухів піротехніки, а жартівник Коста зняв це все на відео і опублікував в Instagram. У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії (2018-2019) Коста зіграв 11 матчів, в яких відзначився одним голом і двома асистами.

Тим часом футболісти збірної України записали привітання з Новим роком для уболівальників. Відповідне відео було опубліковано на офіційному каналі Федерації футболу України в YouTube.

Читайте також: Футболіст зламав штангу, забиваючи гол: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 3330
Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року
  • 31.12.2018, 12:13
  • 702
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 165225
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт