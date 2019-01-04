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Зірковий футболіст вибухово привітав брата з Новим роком
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Футболіст збірної Іспанії Дієго Коста відзначився смішним жартом на Новий рік.
Форвард мадридскього "Атлетіко" та збірної Іспанії Дієго Коста оригінальним способом розбудив брата в перший день Нового року.
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30-річний нападник поставив каструлю з петардами на ліжко, на якому в цей час спав брат. Хлопець прокинувся від вибухів піротехніки, а жартівник Коста зняв це все на відео і опублікував в Instagram. У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії (2018-2019) Коста зіграв 11 матчів, в яких відзначився одним голом і двома асистами.
Тим часом футболісти збірної України записали привітання з Новим роком для уболівальників. Відповідне відео було опубліковано на офіційному каналі Федерації футболу України в YouTube.
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