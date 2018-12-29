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Гравці збірної України яскраво привітали уболівальників з прийдешнім Новим роком: відео

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Збірна України привітала уболівальників - фото 1
Збірна України привітала уболівальників / hskyscrapercity

Футболісти збірної України записали привітання з прийдешнім Новим роком для уболівальників. Відповідне відео було опубліковано на офіційному каналі Федерації футболу України в YouTube.

У новорічному ролику взяли участь Тарас Степаненко, Віктор Циганков, Микола Матвієнко, Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Сергій Болбат, Микита Бурда, Андрій Борячук, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Олександр Зінченко та Іван Петряк.

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Футболісти, зокрема, побажали всім, щоб 2019 рік приніс багато щасливих моментів, здійснення мрій, успіхів. "Візьміть з собою в новий рік любов і повагу рідних людей", – йдеться у привітанні.

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Джерело: youtube
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