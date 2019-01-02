Футболіст зламав штангу, забиваючи гол: кумедне відео

На те, щоб привести ворота до ладу, знадобилося 45 хвилин / Goal.com

У матчі вищої ліги чемпіонату Австралії (Hyundai A-League) Сентрал Кост Марінерс – Перт Глорі (1:4) стався курйозний епізод з воротами.

Захисник "Перт Глорі" Томіслав Мрчела вистрибнув після подачі штрафного і забив головою м'яч у ворота суперника.

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Розбіг футболіст зробив серйозний, а тому він влетів у ворота, сильно потягнувши задню сітку. В результаті ліва штанга нахилилася. На те, щоб привести ворота до ладу, знадобилося 45 хвилин, а гол Мрчели суддя не зарахував через офсайд. Додамо, що за "Сентрал Кост Марінерс" встиг пограти знаменитий легкоатлет Усейн Болт.

Perth Glory’s A-League clash at Central Coast Mariners was delayed by 45 minutes when this happened… pic.twitter.com/eCW44gzMSa — ESPN UK (@ESPNUK) 31 грудня 2018 р.

Тим часом один з найбезглуздіших автоголів у сезоні забили на Стадіо Ренцо Барбера у матчі 18-го туру італійської Серії Б, Палермо – Асколі (3:0).

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