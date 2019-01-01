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Новий стадіон Тоттенхема стане найкращим у світі

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Дивіться ексклюзивні кадри стадіону зсередини - фото 1
Дивіться ексклюзивні кадри стадіону зсередини / Goal.com

Нова арена Тоттенхема здивує вас сучасними технологіями і своїм зовнішнім виглядом.

Новий стадіон лондонського "Тоттенхема", який здадуть в експлуатацію, претендуватиме на звання найкращої арени Англії і однієї з найкращих арен у світі.

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Такий висновок можна зробити, переглянувши відео, яке з'явилося в мережі. На ньому показані ексклюзивні кадри стадіону зсередини. Поле, трибуни, підтрибунні та адміністративні приміщення – все зроблено на найвищому рівні. Відзначимо, що в будівництво нової арени вже вкладено 830 млн євро. "Шпори" переїдуть на новий стадіон вже влітку 2019-го року.

Будівництво нового стадіону "Тоттенхема" ще не завершено, але на його території вже відкрили новий клубний магазин "шпор". І, як виявилося, він став найбільшим у Європі.

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Джерело: talksport
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