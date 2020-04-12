Зіркова тренерка розповіла, чи можливо схуднути за місяць

Зіркова фітнес-тренерка, засновниця студії "Фактура", консультант популярних видань і програм, Ксенія Литвинова розповіла про те, чи реально схуднути за місяць посилених тренувань.

За словами тренерки, все залежить від того, яка початкова вага і яку мету собі ставить людина.

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"Почнемо з того, що нам потрібно розуміти, яка форма початкова. Якщо до мене приходить жінка, яка важить 90 кг і каже, що хоче скинути за місяць вагу до 65, то це нереальні речі, і я не зможу привести панночку до цієї ваги за місяць..."

"Я завжди кажу чесно: при всіх зусиллях ми можемо допомогти скинути 10 кг, але вам буде дуже важко емоційно. Ви перебуватимете у стресі, і не будете хотіти мене бачити, як мінімум. 10 кілограмів за місяць скинути можна, 30 ні. Тому якщо ми говоримо про велике скидання ваги за маленький проміжок часу, то це нереально", – чесно відповіла на запитання тренер.

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