Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Зіркова тренерка розповіла, чи можливо схуднути за місяць

  • 61
Тренування з Ксенією Литвиновою - фото 1
Тренування з Ксенією Литвиновою / hronika

Зіркова фітнес-тренерка, засновниця студії "Фактура", консультант популярних видань і програм, Ксенія Литвинова розповіла про те, чи реально схуднути за місяць посилених тренувань.

За словами тренерки, все залежить від того, яка початкова вага і яку мету собі ставить людина.

І ще: 7 внуків і сталевий прес: пенсіонерка з Канади мотивує своїм ефектним виглядом (фото)

"Почнемо з того, що нам потрібно розуміти, яка форма початкова. Якщо до мене приходить жінка, яка важить 90 кг і каже, що хоче скинути за місяць вагу до 65, то це нереальні речі, і я не зможу привести панночку до цієї ваги за місяць..."

"Я завжди кажу чесно: при всіх зусиллях ми можемо допомогти скинути 10 кг, але вам буде дуже важко емоційно. Ви перебуватимете у стресі, і не будете хотіти мене бачити, як мінімум. 10 кілограмів за місяць скинути можна, 30 ні. Тому якщо ми говоримо про велике скидання ваги за маленький проміжок часу, то це нереально", – чесно відповіла на запитання тренер.

Читайте також: Весь в татуся: позашлюбний син Шварценеггера вражає своєю фізичною формою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
  • 09 квітня, 14:00
  • 4372
Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
  • 07 квітня, 17:21
  • 836
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 2644
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл