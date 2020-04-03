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7 внуків і сталевий прес: пенсіонерка з Канади мотивує своїм ефектним виглядом (фото)
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Пенсіонерку Лінду Джагер важко назвати бабусею у звичайному значенні цього слова, хоч вона і має 7 внуків. А все через ефектну фігуру канадки. Якщо вам досі бракує мотивації – ось вона!
61-річна Лінда Джагер мешкає в Онтаріо і вражає сусідів та мережу своїм розкішним виглядом. А все тому, що ще з підліткового віку вона уникала гучних гулянок та компаній, адже відчувала тривогу, покидаючи дім. Тому, щоб позбутись неспокійних думок, Лінда почала займатись спортом вдома.
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Завдяки цьому у 20 років вона почувалась та виглядала значно краще, адже фізичні навантаження допомагали впоратись з панікою.
"Я постійно підштовхувала себе, і в мене була відчутна мотивація. Я зрозуміла, що наше тіло і розум здатні на значно більше, аніж ми думаємо. Коли я врешті набралась сміливості, щоб піти самостійно у спортзал, то відчула, що дороги назад нема, тож почала брати участь в конкурсах. Я не шкодувала, бо це того вартувало", – ділиться бабуся, які вдалось отримати 5 перемог та позбутись від панічних думок.
До слова, звичайний день Лінди починається о 4:30 з кардіо тренувань та вправ з гантелями. Ввечері вона знову займається у залі разом зі своїм чоловіком Марком, який неймовірно нею захоплюється. Саме фітнес ця розкішна жінка вважає джерелом молодості, адже й досі привертає увагу всіх навколо, хоч і має 7 внуків.
"Поки ви спите 7 годин на добу, турбуєтесь про свою шкіру, їсте достатньо, щоб живити своє тіло, а також п'єте вдосталь води, все буде у порядку. Звісно ж, з віком літа погіршуються, але людям потрібно працювати в міру власних можливостей та просто продовжувати рухатись. Я хочу показати людям, особливо тим, кому за 40 чи за 50 років, що їм не потрібно відмовлятись від своїх цілей у фітнесі. Якщо я зможу пробудити хоча б одну людину піднятись з дивану та піти у зал чи прогулятись, то буду щасливою", – ділиться Лінда.
Джерело всіх фото: instagram.com/lyndajager
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