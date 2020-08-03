Зіркова тренерка Аніта Луценко показала, як правильно робити планку

Аніта Луценко поділилася новим відео, показавши, як правильно стояти в планці. Дивіться корисний ролик!

Відома зіркова тренерка і телеведуча Аніта Луценко завжди дає безліч корисних порад про здоров'я і спорт на своїй сторінці в Instagram.

І ще: 5 рослинних джерел білка, які ідеально підходять після тренувань

Так знаменитість поділилася дуже важливим для усіх постом, в якому розповіла про те, як правильно виконувати вправу "планка". Так, артистка відзначила, що планка не така вже чудодійна, як про неї говорять, а живіт допоможуть прибрати тільки правильне харчування і повноцінні тренування. Втім, ефект від вправи буде, тільки якщо дотримуватися техніки виконання.

Болить спина в планці? Зупинись!

Долоні постав точно під плечі.

Не горбитися, не округляй спину.

Роз'їжджаються ноги і руки? Напруж прес!

Дихання спокійне.

Між лопатками не провалюватися.

Хочете прибрати живіт планкою? Упс! Погані новини, живіт забирається корекцією харчування.

І ще: Фахівці написали трек, який допомагає швидко схуднути