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Зіркова тренерка Аніта Луценко показала, як правильно робити планку

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Аніта Луценко - фото 1
Аніта Луценко / instagram

Аніта Луценко поділилася новим відео, показавши, як правильно стояти в планці. Дивіться корисний ролик!

Відома зіркова тренерка і телеведуча Аніта Луценко завжди дає безліч корисних порад про здоров'я і спорт на своїй сторінці в Instagram.

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Так знаменитість поділилася дуже важливим для усіх постом, в якому розповіла про те, як правильно виконувати вправу "планка". Так, артистка відзначила, що планка не така вже чудодійна, як про неї говорять, а живіт допоможуть прибрати тільки правильне харчування і повноцінні тренування. Втім, ефект від вправи буде, тільки якщо дотримуватися техніки виконання.

  • Болить спина в планці? Зупинись!
  • Долоні постав точно під плечі.
  • Не горбитися, не округляй спину.
  • Роз'їжджаються ноги і руки? Напруж прес!
  • Дихання спокійне.
  • Між лопатками не провалюватися.
  • Хочете прибрати живіт планкою? Упс! Погані новини, живіт забирається корекцією харчування.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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