5 рослинних джерел білка, які ідеально підходять після тренувань

Після інтенсивних тренувань для відновлення м'язів і збільшення їх обсягу потрібно багато білка. І ось найкращі рослинні джерела цього компонента для тих, хто віддає перевагу вегетаріанському харчуванню.

Зауважимо, що ці продукти не лише багаті на білок, а й доволі бюджетні, тож не сильно вдарять по вашій кишені.

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Сочевиця. Вона не тільки містить білок, але є чудовим джерелом волокон, фолатів, магнію і заліза. В одній чашці приготовленої сочевиці об'ємом 240 мл міститься 18 г білка. Також тут 50% добової рекомендованої дози волокон. На додаток до цього, сочевиця містить неабияку кількість антиоксидантів та інших корисних для здоров'я рослинних компонентів.

У 100 г сочевиці – 18 г білка

Соєве молоко. Воно виготовляється з сої і часто просувається як вегетаріанська альтернатива коров'ячого молока. У чашці непідсолоджені соєвого молока 7 г білка. Соя містить усі необхідні амінокислоти, які є в м'ясі, рибі і молоці. Це продукт, який не містить холестерину і має низьку кількість насиченого жиру. Перед нами чудове джерело калію, яке можна збагачувати вітамінами і мінералами на кшталт кальцію і вітаміну D.

Кіноа. Часто цей продукт називають цільнозерновим, але насправді перед нами насіння. Чудове джерело рослинного білка і волокон. В одній чашці приготованого кіноа 8 г білка і 5 г волокон. На відміну від інших рослинних білків, кіноа містить усі 9 амінокислот, що робить його повноцінним. Не містить глютену, це безпечне джерело білка для жертв целіакії.

Квасоля. Ще одне виняткове джерело білка – у 100 г квасолі 24 г білка, тут також багато волокон, магнію, фосфору, вітаміну В1, заліза, калію. Кілька досліджень показали, що квасоля й інші бобові зменшують рівень холестерину, допомагають контролювати показники цукру в крові, знижують артеріальний тиск і позбавляють від жиру на животі.

Квасоля – ідеальне джерело білка

Овес. Не повноцінний, але високоякісний білок. У половині чашки (120 мл) сухого вівса приблизно 6 г білка і 4 г волокон. Овес також містить чимало магнію, цинку, фосфору і фолатів.

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