Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Фахівці написали трек, який допомагає швидко схуднути

  • 72
Цей трек дозволяє знизити втому на 15% - фото 1
Цей трек дозволяє знизити втому на 15%

Науковці з Університету Брунеля проаналізували понад 130 досліджень за останні 100 років на тему того, як музичний супровід впливає на ефективність тренувань. Вони переконалися, що музика знижує втому, напругу та підвищує працездатність, а також допомагає організму ефективніше споживати кисень.

Завдяки аналізу вченим вдалося створити композицію "Run With Me".

Це цікаво: Скільки часу потрібно займатися спортом, аби продовжити тривалість життя

При її прослуховуванні темп бігу збільшується на 5%, а втома знижується на 15%. Завдяки цьому можна схуднути значно швидше. Принаймні у цьому переконані науковці. Трек скоро випробують реальні спортсмени на забігу AIR: RUN у Лондоні.

Професор Костас Карагеоргіс, співавтор пісні, вважає, що динамічні композиції впливає прямо на мозок. А саме на мигдалеподібне тіло, що відповідає за емоції, і мозочок, який обробляє рефлекси. Ритмічна музика виступає в ролі метронома. Вона дозволяє синхронізувати пульс, руху і темп.

І хоч хороша музика не знімає втому повністю, але здатна відволікти від цього відчуття, допомагаючи рухатися далі. Також вона підіймає настрій, що теж позначається на результаті тренування.

Читайте також: 5 рослинних джерел білка, які ідеально підходять після тренувань

Джерело: The Daily Mail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 797
Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
  • Вчора, 15:18
  • 185
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 898
Загрузка...
Новини