Фахівці написали трек, який допомагає швидко схуднути

Науковці з Університету Брунеля проаналізували понад 130 досліджень за останні 100 років на тему того, як музичний супровід впливає на ефективність тренувань. Вони переконалися, що музика знижує втому, напругу та підвищує працездатність, а також допомагає організму ефективніше споживати кисень.

Завдяки аналізу вченим вдалося створити композицію "Run With Me".

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При її прослуховуванні темп бігу збільшується на 5%, а втома знижується на 15%. Завдяки цьому можна схуднути значно швидше. Принаймні у цьому переконані науковці. Трек скоро випробують реальні спортсмени на забігу AIR: RUN у Лондоні.

Професор Костас Карагеоргіс, співавтор пісні, вважає, що динамічні композиції впливає прямо на мозок. А саме на мигдалеподібне тіло, що відповідає за емоції, і мозочок, який обробляє рефлекси. Ритмічна музика виступає в ролі метронома. Вона дозволяє синхронізувати пульс, руху і темп.

І хоч хороша музика не знімає втому повністю, але здатна відволікти від цього відчуття, допомагаючи рухатися далі. Також вона підіймає настрій, що теж позначається на результаті тренування.

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