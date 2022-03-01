Зірки шоубізнесу та спорту разом виконали гімн України: зворушливе відео

Українці нездоланні. І це ми щодня доводимо усьому світу. А ще, навіть у найтемніші часи, ми не втомлюємося об'єднуватися та показувати: нам є задля чого воювати та жити. Ось, наприклад, безліч зірок шоубізнесу, спорту та телебачення разом заспівали гімн України.

У зворушливому відео можна побачити безліч виконавців, акторів, спортсменів, а також ведучих. Дивіться виконання гімну України та діліться ним у мережі. Пам'ятайте, що разом ми – сила.

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Славень виконали Олег Скрипка, Олександр Пономарьов, Alyona Alyona, Юлія Саніна, Руслана, Юра Горбунов, TAYANNA, MONATIK, KADNAY, LAUD, Тарас Тополя, KAZKA, Олена Кравець, Леся Нікітюк, Макс Барських, Катя Осадча, KHAYAT, Оля Фреймут, Ніно Катамадзе та інші.

Дивіться, як зірки зворушливо виконують гімн України:

Кожен, хто знявся у відео, тримав у своїх руках плакати. На них були написані безліч закликів і гасел:

"Україна вистоїть! Герої не вмирають";

"Ми сильні – коли ми разом";

"Захисники України, ми з вами";

"Всі рівні в біді. Всі чекаємо миру";

"Мами Росії, зупиніть дітей";

"Я – українець. Моє серце горить від болю за рідну землю".

Раніше ми розповідали, хто з зірок українського шоубізнесу взяв зброю до рук, щоб захищати Україну.

Вас же ми закликаємо берегти себе та рідних, довіряти лише офіційним українським джерелам, а також підтримувати ЗСУ. Все буде Україна, пам'ятайте про це!

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