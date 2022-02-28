"Тільки ви можете знести одну й****у людину": Єфросиніна звернулася до росіян (18+)

Телеведуча Маша Єфросиніна продовжує намагатися достукатися до росіян. Якщо раніше вона не добирала слів у сторону своїх "колег" у країні-агресорі, то цього разу її брутальна промова стосувалася усього населення. Так, населення, адже народом його назвати у нас язик не повертається.

У майже 8-хвилинному відео Маша Єфросиніна наголошувала на тому, що росіян може врятувати лише одне – вихід на вулиці та боротьба проти чинного режиму. Хоча, зізнається телеведуча, інформаційна війна працює на відмінно, якщо вдається промити мізки 150 мільйонам людей у країні.

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Вона почала своє звернення з того, що зізналася: рідні з Росії та Керчі не телефонують їй, не питають, як у неї справи. І все тому, що інформаційну війну Україна, на жаль, поки програє.

Вимушена зізнатися, що в інформаційній війні росіяни перемагають, адже поки 150 мільйонів населення країни сидить по домівках, не виходить на вулиці, боїться бісових заків, то з мізками п***а у вас, – наголосила вона.

Телеведуча додала, що у війни теж є закони, теж є правила, хоч це і звучить страшно. Але те, що відбувається зараз в Україні – війна без правил.

"Ваш диктатор, ця мерзотна тварюка, віддає розпорядження убивати людей. За ці дні обстріляні житлові будинки, померли 20 дітей і сотні дорослих. Тисячі поранених. Обстріли ведуться з ракетних установок", – зі сльозами на очах підкреслила Єфросиніна.

Дивіться відеозвернення Маші Єфросиніної до росіян:

Вона додала, що "ваш тиран з забальзамованим писком, за яким скучив мавзолей ваш ї***ий, порушив навіть правила перемовин". Мирні перемовини вселили надію українцям на те, що бодай кілька годин буде затишшя, але так не сталося...

"Путіну, с***а, потрібен фон. І поки наші делегації розмовляли, були зачищені два українські міста. Просто знесли нафіг з лиця землі. Коли ваша делегація оголосила про те, що сторони поїхали консультуватися, почалася ракетна атака на Київ. І я не знаю, як моя столиця це переживе", – зауважила вона.

Єфросиніна закликала не боятися автозаків, не боятися поліцейських.

Якщо вас, б***ь, вийде мільйон на вулиці бісової Москви, ви ще зможете продовжувати жити і дивитися в очі своїм дітям. Ви зможете ще дихати цим повітрям, розумієте? А не задихнутися від ганьби! Тільки ви можете знести одну й****у людину, яка н***й зійшла з розуму. Убиває мій народ, моїх дітей, наших матерів, – переходячи на крик підкреслила вона.

Наостанок вона підкреслила, що все своє життя говорить російською, і жива при цьому. І що "наші "нацисти" мене не вбили і не рухали, а ви мене вбиваєте. Вона закликала виходити на вулиці. Наголосила на тому, що мільйон людей впорається зі жменею поліцейських. Українці у 2014 році впоралися, то й вони, на думку ведучої, впораються.

Раніше Сергій Притула звернувся до своїх "колег" по цеху, котрі живуть та працюють у Росії. У брутальному ролику він закликав їх не писати слова жалю, а виходити на вулиці та протистояти продовженню вторгнення Росії на Україну!

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